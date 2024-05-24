最近有研究人員發現，抹茶可以預防牙周病（periodontitis）等嚴重的牙齦疾病。牙周病的主要原因之一在於牙齦卟啉單胞菌（P. gingivalis）數量太多，研究人員發現，抹茶可以抑制這種細菌。

美國微生物學會（ASM）期刊《微生物光譜》（Microbiology Spectrum）刊出的一篇新論文指出，抹茶可能具有預防和治療牙周病的潛力。

牙周病是一種牙齦遭細菌感染的嚴重疾病，如果不及時治療，可能會導致牙齒脫落，甚至破壞支撐牙齒的骨骼。由於口腔中的細菌，如牙齦卟啉單胞菌，以食物中的糖分為食，會在牙齒上形成牙菌斑，如果不及時清除牙菌斑，將累積成牙垢，恐怕危害口腔健康。

研究人員測試了抹茶溶液對16種口腔細菌的作用，發現幾乎所有牙齦卟啉單胞菌細胞都在4小時後全部死亡。隨後，科學家對45名牙周病患者測試抹茶漱口水的效果，結果發現，使用漱口水的人，唾液中牙齦卟啉單胞菌的含量，明顯低於未使用抹茶漱口的人。

研究人員說，「牙齦上本來就會有牙齦卟啉單胞菌，口腔健康時，該細菌的數量就會很低，然而口腔條件惡化時，牙齦下的微生物群可能轉變為病菌群。」