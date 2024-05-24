共軍一連兩天對台發起圍台軍演，大陸海警也協同演練。繼昨日福建海警艦艇編隊在金門烏坵、馬祖東引附近海域展開綜合執法演練後，大陸海警2304艦艇編隊24日則現身台灣東部外海，在台灣以東海域展開演練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，大陸海警2304艦艇編隊24日在台灣以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

福建海警23日在烏坵周邊進行演練的是14606編 隊，自烏坵西北側駛向東南側，路徑距離烏坵最近只有2.8浬。至於東引，福建海警派出14607編隊進行演練，由東引的南方駛向東方，最近距離為3.1浬。

央視新媒體「玉淵譚天」昨指出，烏坵和東引的軍事色彩濃厚，而這次東部戰區軍艦和軍機的出動，與海警實現「軍警協同」的升級，可將此新模式稱為「東引島」模式或「烏坵嶼」模式。同時，大陸海警這次換上「綜合執法演練」新表述，也具有一定的軍事化和準軍事化屬性。