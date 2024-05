港姐冠軍朱玲玲過去和霍英東長子霍震霆閃婚閃離,育有3個兒子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁,44歲大兒子霍啟剛和跳水皇后郭晶晶12年前結婚,40歲霍啟山目前是霍英東集團副總裁,35歲霍啟仁昨(23日)傳出與交往5年的泰國女友求婚成功,據知女方家在泰國開貿易公司,是典型的富家女,一樣財力雄厚。

霍啟仁的女友昨在IG放出男友在河上的小船中對她下跪求婚的照片,寫下「Life’s more fun with you in it everyday #congratulationsjeremy.」,女方穿白色上衣、黑色寬褲,打扮樸素,霍啟仁則是西裝筆挺的單膝跪下,抬頭望向女友,並一手握住對方的手,深情款款的模樣引來網友道賀。

身為富三代的霍啟仁,從小被家人安排到英國留學,早年曾有一名女友叫Rebecca,接著傳出霍啟仁與女友的閨密Antonia過從甚密,衍生出多角戀風波,導致他和Rebecca情變分手,2012年Rebecca輕生身亡,得年24歲,霍家則未對此回應。

朱玲玲有3個兒子。(圖/翻攝自郭晶晶微博)

2010年霍啟仁還曾捲入酒駕案,當時他開跑車返家,在港島西半山的一處彎道車子突然失控撞向路邊欄杆,車頭全毀,霍啟仁平安無事,也無傷及路人,開庭時朱玲玲出現陪伴兒子,最後霍啟仁被判160小時的社會服務令。

朱玲玲(左)的小兒子霍啟仁傳出求婚成功。(圖/翻攝自eric_fok IG)

