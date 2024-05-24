港姐冠軍朱玲玲過去和霍英東長子霍震霆閃婚閃離，育有3個兒子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁，44歲大兒子霍啟剛和跳水皇后郭晶晶12年前結婚，40歲霍啟山目前是霍英東集團副總裁，35歲霍啟仁昨(23日)傳出與交往5年的泰國女友求婚成功，據知女方家在泰國開貿易公司，是典型的富家女，一樣財力雄厚。

霍啟仁的女友昨在IG放出男友在河上的小船中對她下跪求婚的照片，寫下「Life’s more fun with you in it everyday #congratulationsjeremy.」，女方穿白色上衣、黑色寬褲，打扮樸素，霍啟仁則是西裝筆挺的單膝跪下，抬頭望向女友，並一手握住對方的手，深情款款的模樣引來網友道賀。

身為富三代的霍啟仁，從小被家人安排到英國留學，早年曾有一名女友叫Rebecca，接著傳出霍啟仁與女友的閨密Antonia過從甚密，衍生出多角戀風波，導致他和Rebecca情變分手，2012年Rebecca輕生身亡，得年24歲，霍家則未對此回應。

朱玲玲有3個兒子。（圖／翻攝自郭晶晶微博）

2010年霍啟仁還曾捲入酒駕案，當時他開跑車返家，在港島西半山的一處彎道車子突然失控撞向路邊欄杆，車頭全毀，霍啟仁平安無事，也無傷及路人，開庭時朱玲玲出現陪伴兒子，最後霍啟仁被判160小時的社會服務令。

朱玲玲（左）的小兒子霍啟仁傳出求婚成功。（圖／翻攝自eric_fok IG）

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