男子阿國（化名）在2名兒子年幼時，就不顧家中妻兒生活，離家在外養小三，長期進出監獄及往返國內外，未盡扶養義務，僅仰賴妻子做家庭代工及娘家資助過日，阿國還在2009年棄保潛逃出境，後來因生活無法自理，由成年的兒子們接回國執行徒刑。2名兒子不滿阿國未盡人夫人父之責，訴請免除扶養義務。

法院審理，2名兒子指控，阿國長期對妻兒生活不聞不問，在外養女人、販賣毒品等，不顧他們生活艱難，導致身心巨大的創傷，時至今日仍無法消彌，阿國無正當理由，未盡扶養義務，且情節重大。

法官考量，民法第1118條之1規定，在2010年1月29日施行後，扶養義務從「絕對義務」改為「相對義務」，賦予法院得斟酌扶養本質，兼顧受扶養權利者及負扶養義務者之權益，依個案彈性調整減輕或免除扶養義務。

法官認，阿國因生活無法自理，被安置在護理之家迄今，堪認現屬不能維持生活，而無謀生能力之人，依法2名兒子負有扶養義務，阿國則有受扶養之權利。

法官審酌，阿國未扶養照顧，對2名兒子不予聞問，等同棄之於不顧，實有違身為人父、夫應盡之責，無正當理由未盡扶養義務，情節確屬重大。日前依法宣判，免除對阿國的扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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