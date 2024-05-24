0403花蓮大地震，震撼全台，這也是繼921大地震後，25年來規模最大地震，相較於25年前，台灣建築耐震性更佳，國研院國家地震工程中心台南實驗室今天首度舉辦「抗震盃地震工程模型製作競賽」，吸引高中職、大專組49隊近250人參賽，完成木條組裝塔型結構，並挑戰能否抵抗地震侵襲才是贏家。

抗震盃舉辦迄今已20屆，今年為921大地震25周年，首度在國研院國震中心台南實驗室舉辦國內賽事。

學生認真以木條組裝比賽指定的塔型結構物。（曹婷婷攝）

國研院國震中心首度在台南舉辦「抗震盃」，吸引49支隊伍參賽。（曹婷婷攝）

參賽隊伍來自全台北中南學子，不乏過去抗震盃熟面孔，但也有初試啼聲的隊伍，每隊必須在5.5小時設計耐震結構，今年大會主題「單一集中載重的塔型結構物」，模型必須加載至少12個0.6公斤質量塊，接受振動台模擬地震測試，模型可承受的震度愈大、使用材料愈輕，成績愈佳。

學子們整個上午都在戮力組裝，希望下午模型測試比賽當作品站上振動台時，可以順利通過「地震」考驗。國研院國震中心指出，期許透過比賽加強地震工程的防災教育提升青年防災意識與專業能力。