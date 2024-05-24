從事海運的王姓男子和謝姓友人看準大陸鰻魚市場，從金門走私市值1200萬元、40萬尾鰻魚苗至大陸時，在福建被查扣。王男等人懷疑中間人陳姓男子與大陸海警合作黑吃黑，設局持槍綁架陳男脅迫他賠償800萬元，不從就「送上山頭」。陳男親友籌款682萬才把人平安救回，高雄地院依私行拘禁等罪判王男等8人1年至2年8月不等，可上訴。

2021年1月王男委託陳男將40萬尾鰻魚苗分裝成10箱，計畫自金門載運至公海，交給大陸接駁船，陳男把10箱鰻苗全部交給洪姓船長運送。同年1月19日深夜，該船在福建省晉江市圍頭灣沿岸等不到接駁船，突然海上亮起探照燈，洪男才驚覺自己被大陸海警包圍，船上市值1200萬元的鰻苗全被查扣。

陳男事後賠償100萬元給王男等人，但王男等人發現，洪男被查獲後，仍然多次出海走私，懷疑陳男與洪男、大陸海警串通，共謀黑吃黑，便趁陳男同年2月22日來台時，由貨主之一的謝姓男子委託林姓友人出面，找來其他同夥拿刀槍綁架陳男，將人帶到鳳山某處民宅限制其行動自由。

陳男被綁架後，被要求賠償下800萬元，陳男見刀子就架在脖子上，當場乖乖簽下本票、運輸賠償契約。林男等人拿到本票後並不罷休，還要陳男打電話叫親友立刻籌錢，陳男拜託親友幫忙，最後只籌到400多萬元。林男為此爆打陳男一頓，還怒嗆「我今天一定要把所有錢拿到，不然你別想回去，把你抓到山上放血」。

陳男頭破血流，最後親友協助籌到682萬元，才順利獲釋，離開前還被林男等人警告「不准報警」。警方事後獲報，逮捕王男等相關共犯。王男等人到案後均否認擄人勒贖，辯稱只是債務糾紛。

法官認為，陳男被監禁凌辱長達21小時，審酌王男等人要陳男簽下不實的運輸賠償契約及暴行，事後未賠償陳男並與其和解，依私行拘禁等罪判王男等人1年至2年8月不等，可上訴。