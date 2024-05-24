保持血管的健康狀態至關重要，而吃對飲食能提供很好的助攻效果。對此，營養師王證瑋分享6款有助於保護血管的天然食物，包括納豆、洋蔥、酪梨、魚油、 堅果類及天然水果醋。其中他提到，果醋中含有醋酸，可降低血壓、內臟脂肪，對預防動脈硬化也能發揮正面效益。

王證瑋在個人粉專發文表示，人體正常運作所必需的氧氣、養分，都得依靠血管運送來供給細胞所需與正常代謝，因此，血管健康相當重要，不論是血管彈性度、血管通暢度，都與人體整體的健康情況密切相關。而平常飲食中也有許多食物可幫助維持血管健康，他並整理出以下這6種，以供民眾參考：

1、納豆：含有納豆激酶，有助於溶解血管中的血栓；亦富含屬於植化素的大豆異黃酮，不僅能預防心血管疾病，還能幫助維持血液流動。

2、洋蔥：含大蒜素、槲皮素等天然植化素，並含有膳食纖維，具良好的抗氧化力、減少血管損傷、維持血液流暢度、防止動脈硬化等作用。

3、酪梨：屬於豐富的油脂類食物，含維生素E、胡蘿蔔素、優質油脂等，可降低膽固醇堆積、防止血管老化。

4、魚油：魚類天然魚油含有DHA、EPA成分，可預防血栓形成、腦中風問題、心肌梗塞等，能有效降低心血管疾病發生率。

5、堅果類：含植物多酚及優良油脂Omega-3脂肪酸、維生素E、膳食纖維，不僅可幫助脂肪代謝、血糖穩定，對於血管健康來說也是非常有幫助。

6、天然水果醋：果醋中含有醋酸，可降低血壓、內臟脂肪，對預防動脈硬化也有效果。但要注意別攝取過量，且要記得稀釋後再食用，以免腸胃道出現不適。

關於果醋，營養師林俐岑先前指出，在餐前喝一些蘋果醋，有助於開胃及消化，不僅如此，其還具有幫助新陳代謝、促進鈣質吸收、穩定三高、消除疲勞等作用，可說好處多多，尤其對於亞健康族群、餐餐外食族或肉食主義者來說，非常適合飲用。

林俐岑還分享，可將蘋果醋加水稀釋飲用，若比較怕酸者，水就多加一些；此外，若沒有血糖問題的人，也可以加入少許的蜂蜜或水果丁，增添風味。