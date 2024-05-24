花蓮某國中畢業旅行，本周二（21日）在墾丁一間旅館內，發生5名學生集體身體不適，並聲稱見到靈異現象，醫院診斷為過度換氣症狀，民俗專家廖大乙則指出，應該是「中邪」，亦即俗稱的「卡到陰」，可到各自信仰的宗教中心拜拜或祈禱，拜關公最有效，因為關公代表「正氣」，最能驅邪。

廖大乙指出，10多年前在其他縣市曾發生10多名國中生集體出現怪異現象，但他告知學校要去看，學生便恢復正常，查出來是因為學測壓力太大，學生惡作劇，但這次有嘔吐昏迷，判斷是「中邪」情況。

花蓮某國中學生畢旅到墾丁，發生集體身體不適、嘔吐昏迷事件，救護人員緊急送醫。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

廖大乙表示，孩子們心思單純，也易遇到靈體入侵，卡到陰對磁場較弱的人，會導致嘔吐甚至昏迷，類似像乩童，也會有靈體上身，但靈體有善有惡，有修行的善靈為仙，一般乩童就是請來善靈，俗稱的「卡到陰」就是遇到沒有修行的靈體。

廖大乙說，這些國中生有可能是在逛街的時候遇到靈體，與住宿的場所沒有太大的關係，因為旅館人來人往，之前也沒有其他事發生，但也可能是跟著其他旅客來沒離開，或許有什麼事情想吐露的，有待進一步了解。

廖大乙說，家長們可以帶小孩到各自的宗教信仰中心，無論是佛教、道教、基督教或天主教，誠心拜拜祈禱，在信仰中心待個15分鐘就可以了，一方面也可以給孩子們心理撫慰。如果要拜拜，關聖帝君最好，因為關公代表正氣，陰靈自然退避三分。

警方則表示，學生均有躁動、哭泣、無力情形，經醫院診斷為過度換氣症狀，目前皆已平安出院，昨晚是該校畢旅最後一天，預計今天會返校。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！