新北市三峽區簡姓男子積欠地下錢莊債務20餘萬元，22日遭6名地下錢莊成員控制行動，三峽警分局接獲簡男父親報案，出動大批警力前往營救，順利救出簡男並逮捕6名嫌犯，起獲球棒、K他命等證物，其中穿著清涼的21歲張姓女子在嫌犯中顯得格外突兀，張女聲稱只是來陪男友，不知是來討債。偵訊後，全案依妨害秩序、加重妨害自由、重利、恐嚇及毒品罪嫌移送偵辦。

據了解，被害簡姓男子以債養債，陸續向4家地下錢莊借款，金額從3萬元到10萬元不等，高額利息令簡男無力償還，地下錢莊便唆使手下向簡男討債，22日下午到簡男工作的三峽區工地，限制簡男行動，要求打電話向親友籌錢，期間簡男打電話給父親，手機更被債主搶下，恐嚇簡男父親帶錢來工地，簡父擔心兒子安危，立刻向三峽警分局報案。

三峽分局獲報後，隨即派員到工地查看，果真見簡男被關押在1輛賓士車內，員警立即

控制現場，將涉案5男1女逮捕。一干犯嫌否認暴力討債，辯稱是「好言相勸」要求簡男還錢，但警方檢視嫌犯手機，發現有地下錢莊指示「用點手段吧！別傻傻在那邊顧，不然等一下又跑掉」、「拿童軍繩綁起來」等語。警詢後，全案依法移送檢方偵辦。