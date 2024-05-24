格上共享汽車。（新北市教通局提供）

為應對共享運具日益普及所帶來的交通安全挑戰，新北市交通局、警察局交通大隊聯手共享運具業者，啟動重大違規聯合通報機制。自6月1日起，毒駕行為將被納入與酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速等同等級的重大違規行為，違者將面臨永久停權，無法再使用共享運具。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北市自2019年試辦共享運具以來，推動成效顯著。2020年12月，新北市正式公布「新北共享運具經營業管理自治條例」，吸引了iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare、仲行Uride等5家共享運具業者進駐。目前，市內擁有12,899輛共享機車和4,343輛共享汽車。6月1日起，共享機車服務將擴展至八里區，共享汽車則將新增深坑區和瑞芳區，進一步擴大服務範圍。

吳政諺指出，共享運具的快速發展帶動會員人數突破120萬人。然而，為保障交通安全，自2022年6月1日起，市府已啟動重大違規聯合通報機制，對於酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速等行為實行永久停權。截至今年3月，已有715位重大違規用戶被永久停權，有效阻止違規用戶繼續使用共享運具。

近來，毒駕肇事頻發，嚴重威脅公共安全。交通局表示，毒駕不僅影響駕駛人的判斷力和反應能力，更可能對其他道路使用者造成巨大傷害。因此，自6月1日起，毒駕行為將被納入重大違規聯合通報機制，違者一律永久停權，以更好地防範交通事故，保障市民生命財產安全。

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