台九線玉里鎮路段今（24日）早7時46分，由21歲徐姓男子駕駛一輛小轎車，載19歲閻姓女子一路北上，不明原因自撞該路段電線桿，因撞擊力道大，送往玉里醫院急救，閻女急救約1個小時仍不治，徐男則無生命危險，車禍原因由警方調查釐清中。

警方調查，家住富里鄉的徐姓男子，今早駕駛小轎車，附載閻姓女子，沿著台九線由南往北（北樂合方向），行經約280.5公里路段時，小轎車突然自撞路段的電線桿，由於撞擊力道過大，導致車輛扭曲變形。

自小轎車自撞電桿，車輛嚴重毀損。（民眾提供）

消防局玉里分隊隊員陳立國表示，抵達現場，閻女心肺功能停止，經救護人員評估後，立即進行CPR，並送往玉里榮民醫院急救，徐男意識清楚，但臉部疑骨折、擦傷，同樣送往玉里慈濟醫院治療。

警方說，閻姓女子因傷勢嚴重，經醫院急救約1個小時，仍宣告不治，徐姓男子在醫院治療後，暫無生命危險。

轄區玉里警分局調閱該路段的路口監視器，及小轎車行車紀錄器調查，並在現場進行採證釐清車禍原因，警方說，徐姓男子持有普通小型車駕照，酒測值由醫院進行抽血檢測，暫排除酒駕。