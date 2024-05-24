歌壇天后江蕙（二姊）曾唱紅無數經典歌曲，雖然在2015年告別演唱會後封麥引退，她的近況仍引人關注，豈料近日有網友發現在維基百科上的第35屆金曲獎的主持人被標註為江蕙，星光大道則由唐綺陽、曾寶儀攜手主持，名單一出馬上在網路上瘋傳，不過大多數網友都是抱持著懷疑的態度，而該名單在今早已被撤除，而曾任天后江蕙經紀人的陳子鴻也透露了江蕙最新私下近況。

第35屆金曲獎評審團主席由知名音樂製作人陳子鴻擔任，陳子鴻過去曾任天后江蕙經紀人，被問及江蕙有望出席金曲？他笑說，「沒有聽到消息，不可能吧，後來看維基百科撤掉，應該是有人在開玩笑。」

至於江蕙近況？他透露，這陣子有跟江蕙聯絡，「上禮拜，她就在過她的悠哉生活。」他也有跟江蕙提到今年回鍋再度擔任金曲獎評審團主席一事，江蕙暖心回：「辛苦了。」他坦言，「說真的（金曲獎評審團主席）確實滿辛苦。」