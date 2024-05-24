第35屆金曲獎將於6月29日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，今（24日）公布主持人由Lulu黃路梓茵勝任，這也是她第3度扛下主持棒；星光大道的紅毯主持人則由陳明珠和黃偉晉攜手負責。

三度接下金曲獎主持重擔的Lulu，去年甫擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持，蒐集完三金主持的她表示：「對我來說金曲獎是一種隆重的派對，主持人的角色就是負責穿針引線，讓每位嘉賓感到輕鬆愉快。」

距離Lulu上次主持金曲獎已是三年前的第32屆，當年因疫情關係各項防疫措施十分嚴謹，讓她更加珍惜如今能順利舉辦的大型盛會，她感慨道：「過去總覺得每年六月底屬於金曲獎的日子理所當然，但經歷疫情後，這些透過音樂交流、相聚的時光更加難能可貴。」

再次搭檔接任星光大道主持人的陳明珠和黃偉晉，紛紛表示非常期待能再度合作，也感謝各界的肯定，2人預告將精心安排，給所有關注金曲獎的嘉賓和觀眾驚喜。

已連續三年在紅毯上服務入圍者的陳明珠，口條台風備受肯定，她說：「和偉晉累積了許多大型主持的合作經驗，相信我們會有更好的默契！典禮前會先主持入圍節目，讓我們對入圍者有更深入的認識。」

她透露自己的「武功秘笈」就是體能訓練和增進語言能力，她表示，主持時間長達兩小時，身穿禮服並腳踩10公分高跟鞋是最大挑戰；此外，去年四聲道切換自如的她，表示將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

同樣熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務就是要比去年更好，「我和明珠的分工合作也相當熟悉，讓已經很好的默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家」。

歌手出身的黃偉晉，近期在主持中的亮眼表現備受肯定，坦言入行時是因為音樂：「不管切換到什麼身分，回歸到音樂領域就像回到最根本的我，音樂是我的初心，也是最靠近自己的時候。」凡事都做足準備的他，也期許第二次的紅毯主持可以有更完美的表現。

有趣的是，近日有網友在臉書粉專爆廢公社貼出維基百科的截圖，指出頒獎典禮主持人是退休9年的江蕙，典禮星光大道則由唐綺陽、曾寶儀攜手主持。擔任評審團主席、同時也是江蕙經紀人的知名音樂製作人陳子鴻，23日深夜否認傳聞：「假的吧，我沒聽說。」