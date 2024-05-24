「綜藝教父」王偉忠與小他8歲的林慧晶（小慧姐）育有兩個女兒王羚、王嘉，大女兒王羚2019年嫁給交往3年、來自美國第4大豪門家族「嘉吉麥米倫」的洋男友，小女兒王嘉最近則在美國念碩士畢業，王偉忠稍早轉發老婆的IG，分享夫妻倆到美國參加小女兒的畢業典禮，兩人抱著女兒合影，被讚是時髦爸媽。
林慧晶昨(23日)在IG寫下：「滿心喜悅地慶祝我的小女兒完成碩士學位。每一步都不容易，恭喜你，小寶貝，未來是屬於妳的。我會是妳最信任的傾聽閨蜜，最支持妳的好友，及最親密的家人」，並加Hashtag說：「畢業快樂」、「驕傲的父母」，王偉忠也留下拍手及眼睛冒愛心的表情符號。
王偉忠2021年曾表示要到美國參加小女兒王嘉的大學畢業典禮；大女兒王羚則是傳出已經在2019年結婚，當時由於王羚從南加州大學畢業，交往3年的男友不捨她要離開，秘密和王嘉討論計畫後求婚成功，周刊起底，王偉忠女婿來頭不小，是美國第4大豪門家族「嘉吉麥米倫」的家族成員之一，集團年營收超過3兆新台幣。
對此，王偉忠當時回應，女婿是家族的第5代，平時忙做音樂和生物科技事業，豪門背景不是重點，重要的是品行、人格相當好，個性細心、有禮貌，才讓他點頭過關。今年2月王偉忠分享過年到美國找大女兒過節，女婿為了跟他們溝通開始學講中文，王偉忠笑說：「他現在講最好的一句是『謝謝爸爸』。」
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