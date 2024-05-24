台東近百民眾走上街頭響應「我藐視國會」全台串聯活動。（蔡旻妤攝）

台東近百民眾走上街頭響應「我藐視國會」全台串聯活動。（蔡旻妤攝）

台東警方到場維持秩序。（蔡旻妤攝）

立法院續審國會改革法案，全台台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄與台東等7縣市24日串聯舉辦「我藐視國會」活動。台東市南京路口今天中午聚集近百民眾走上街頭高喊反對國會擴權，外籍人士拿著「沒有討論不是民主」標語響應。台東縣警局動員警力到場維持秩序。

近百群眾拿起標語走上街頭，高舉標語並喊出「公平正義討論、反對藍白黑箱、拒絕香港化、黃國昌出來面對、違背台灣必遭天譴」，也有人大喊要求國民黨籍台東立委黃建賓接受公平正義的討論。

民眾陳小姐說，她們並不是一個團體，是各自前來響應全台連線活動，因為這是一個民主時代，即使她人在台東也必須發聲，她要求公平正義討論、拒絕國會黑箱作業。

德國籍約翰表示，他已經在台灣生活十年，他在台東縣鹿野鄉開餐廳，他不喜歡現在立法院發生的事，他認為是不對的，因此他應出來做些什麼，他說台灣是亞洲民主自豪的範例，應該要被保護。

有3名女高中生說，她們今天請假參加活動，是因為立法委員要修法擴大自己的權力，沒有經過討論，因此她們要站出來表達看法。

反對國會擴權，「我藐視國會」活動今天在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄與台東7縣市舉辦，台東場今天上午11時在台東市南京路集合，活動僅在社群網站張貼訊息，沒有團體和政治人物刻意動員，吸引近百民眾自發性參加，自製標語表達訴求。