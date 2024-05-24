郭書瑤精心布置求愛場地，準備向林子閎告白。（TVBS提供）

郭書瑤告白，爸媽檢場、王彩樺高度關心。（TVBS提供）

郭書瑤在主演的TVBS、新傳媒原創劇集《完全省錢戀愛手冊》中，受到情敵周智慧主動求婚林子閎的刺激，決定主動向林子閎求愛，精心佈置告白現場，2人終於成為男女朋友。男方立刻造訪女友的閨房，卻慘遭飾演郭書瑤爸爸的檢場如影隨形的監控，愛情路似乎困難重重。

劇中主動告白的郭書瑤，透露目前很享受單身狀態，沒有想婚的念頭，但若真的被求婚或告白，直言：「我在乎的只有一個點，就是不要在大家面前啦！」飾演郭書瑤父親的檢場，對於女兒的交往對象十分挑剔，讓劇中的老婆王彩樺出言警告：「要是把人家嚇跑，我就跟你沒完沒了！」戲外檢場則採取開放的心態，歡迎女兒帶朋友回家，幽默地說：「統統帶回家驗明正身，避免以後出事，找不到元兇！」

《完全省錢戀愛手冊》開播後受到廣大觀眾喜愛，為回饋粉絲，將於6月2日在台北市立兒童新樂園舉辦粉絲見面會，劇中主要演員林子閎、林鶴軒、陳語安、黃柏峰、潘映竹及王敏淳等人將連袂出席，與粉絲同樂。《完全省錢戀愛手冊》每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出兩集，晚間10點在Netflix及愛奇藝國際版播出。