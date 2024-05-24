中國大陸軍方宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，立法院民進黨團今天（24日）發聲明表示，在國際社會再三嚴正呼籲不要進行軍事威脅情形下，中國仍於2024年5月23日對台灣發動軍演，升高區域緊張情勢，中國單方面破壞台海與區域和平穩定現狀，民進黨團針對中國片面破壞現狀之作為，予以嚴正譴責及抗議，並且要求中國立即停止對我國及周邊區域武力恫嚇與威脅。

民進黨團指出，中華民國第16任總統及新政府團隊甫於5月20日就任，這是台灣民主成就的具體展現，也是台灣人民共同打造的堅韌民主成果，賴清德總統的就職演說，也清楚呼應國際社會對台灣民主、區域安全穩定的關切，並公開表達希望兩岸雙方以人民的福祉為念，共同追求共存共榮的目標，為區域安全穩定做出貢獻。

民進黨團表示，賴清德總統的相關談話，國際輿論也表達高度肯定與支持，中國以此為藉口，發動軍演威脅台灣人民，非僅不正當，更對兩岸關係健全發展毫無助益。

民進黨團強調，時值520新政府就任期間，世界各國訪賓仍持續給予台灣支持，民進黨立法院黨團感謝國際社會對台灣的長期支持，以及對於台海和平穩定的支持及關注。

民進黨團重申，台灣人民堅持民主價值，愛好自由與和平，有權與全世界所有人民一樣，享受自由而無恐懼的生活方式，也願意對世界做出更多有意義的貢獻。這樣的現狀，中國無權透過武力恫嚇片面改變，台灣人民更不會在壓力下放棄自由民主。民進黨團要求中國立即停止對台灣及周邊區域武力恫嚇與威脅。