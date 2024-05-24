日前近日台北市合點壽司京站店用餐才有民眾差點吃到蛞蝓，沒想到又輪到知名連鎖火鍋店錢都出包，也被發現白菜冒出有疑似蛞蝓的生物；台北市衛生局表示，將派員前往針對「產品責任險」以及「食品良好衛生規範準」進行稽查。

有網友透過社群平台指出，前陣子才有蛞蝓壽司的新聞，結果自己去錢都內湖IKEA店用餐時，又在白菜發現有蛞蝓，無奈稱台灣的食安就交給蛞蝓來守護了。

從畫面中可見，有隻疑似蛞蝓的棕色生物附著在綠色的菜葉上，其他網友見此情形也紛紛表示「吃蛞蝓直接登出人生」、「好噁喔，暫時不想吃了」、「最近蛞蝓是餐廳必備食材嗎」。

對此，台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，衛生局將派員前往針對「產品責任險」以及「食品良好衛生規範準」進行稽查，並針對人員衛生、病媒防治以及作業場所加強查核。

她指出，如查獲衛生缺失事項，將責令限期改善，期間複查如仍不符規定，將依違反《食安法》處6萬到1億元罰鍰，另若是產品責任險未符合《食安法》規定，也將依法處3萬到300萬元罰鍰。