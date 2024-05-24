《另一種藍》宋茜劇中北漂回鄉，力圖振興家族瓷業卻困難重重.。（MyVideo提供）

《另一種藍》周渝民（右）與宋茜擦出愛火。（MyVideo提供）

「仔仔」周渝民搭檔宋茜主演的浪漫愛情劇《另一種藍》，他們接受訪問談到現實人生重要的轉捩點，周渝民坦言就是當年爆紅後不當偶像、選擇演戲，「我立下（演戲）這個志願的時候，還需要兼顧團體4人的工作、演唱會，選演員這條路經營，讓我內心得到比較多解放。」他也期許未來自己能保持當初的心態面對工作。

劇情講述宋茜遭公司辭退，回到家鄉景德鎮力圖重振家族瓷業，重逢前任上司周渝民，兩人為事業並肩向前也擦出愛火。宋茜說近期她最大的轉變就是接演《另一種藍》，「整個故事都在講瓷，對我來說是個未知的領域，從這個角色學到做一件事需要專注、持之以恆，要有毅力。」

周渝民對演戲的熱愛，看眼睛就知道，總是散發出有故事的憂鬱眼神，曾被網友封為「憂鬱系男神」之一，連宋茜都羨慕，「我想要擁有那種非常憂鬱、整個情緒都沉浸在裡面的眼神。」透露周渝民平常只是在想事情、放空，但看到他的人就會覺得特別帥氣。

尤其他們透露自己的「MBTI人格」竟然是同一型，宋茜自爆其實是I（內向型）人，周渝民笑說，「驚訝吧，本來以為她是E（外向型）人！」後來被問到拍戲之餘最享受的放鬆方式，宋茜說是「放空」，周渝民驚訝答他也是一樣，宋茜回：「看吧！我們兩個都是I人吧！」意外找到兩人的共通點。

《另一種藍》以非物質文化遺產為背景，講述了北漂陳小滿（宋茜 飾演）職場遭遇挫折，重回家鄉景德鎮創業受阻，試圖重啟人生的道路步步不順，直到前任上司柯岩（周渝民 飾演）的出現，因為男方的鼓勵讓她重拾熱愛，同時也譜出一段心動戀曲。《另一種藍》正在MyVideo熱播中，5月31日收官播出大結局。