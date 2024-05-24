陳姓大貨車駕駛與在2022年間，與張姓、楊姓男子發生行車糾紛，雙方將車停妥後發生口角，張持鐵棍打爛大貨車右照後鏡，並與楊男拉扯陳男出拳毆打，隔日陳男假牙脫落，並在數月後遭貨運公司辭退，陳男認為張、楊須負責任，求償34萬元。新竹地院法官判賠3萬元。

陳男2022年間某日行經新竹市東區某路口，對張男所駕駛的自小客車叭車，導致張、楊心生不滿，兩方將車停靠在某貨運公司站內停車場後，互有口角爭執。張男遂持鐵棍擊毀陳男所駕營業用大貨車右後照鏡，又與楊男共同徒手拉扯並出拳毆打陳男頭部，致陳男頭部外傷。

事發隔天，陳男上排8顆假牙損壞掉落，他認為是遭張、楊毆打所致，經評估須重新製作，花費至少需新台幣9萬7000元。陳男在事發後，遭到公司停止派案，後更遭到公司辭退，導致他薪資損失達24萬3717元，加上假牙的9萬7000元製作費用，還有精神撫慰金5萬元，向兩人求償34萬717元。

張、楊二人在刑事判決各遭判3個月有期徒刑，兩人表示願意連帶賠償陳男頭部外傷的醫藥費、因傷無法工作之損失及些許精神慰撫金。但陳男無法證明假牙掉落是他們造成，公司停止派案也是陳男與所任職公司間勞資問題，不應由他們負責。

新竹地院法官認為陳男提供的口腔照片，只能看出假牙掉落，但無法證明跟被張、楊毆打有關，且假牙估價單是事發後1年8個月才開立，至於陳男任職公司停止派案，該公司表示是因為要調查事情真相才停止派案，法官認為並非因遭毆無法工作，另外精神撫慰金應以3萬元為適當，最終判處張、楊賠償3萬元。