每個人的情緒控管能力都不同，有些人性情平穩，遇到事情仍能從容面對，有些人則是情緒波動很大。美國生活網站《Best Life》分享6星座容易喜怒無常，有時上一秒開心大笑，下一秒就突然想哭，情緒讓人捉摸不定。

▎第6名、雙子座

雙子座活潑樂觀又善交際，不喜歡靜靜地待著，情緒變化快，無事可做或感到無聊時，就會表現出無奈的樣子，不過只要好奇心被激起，他們情緒就會馬上改變，從暴風雨轉為陽光明媚。

▎第5名、獅子座

獅子座以「陽光性格」聞名，舉手投足散發魅力，不過一旦自尊心受到傷害，或是感覺被低估，他們情緒就會出現巨大變化，所幸波動不會持續太久，重回聚光燈下就會恢復積極。

▎第4名、天秤座

天秤座熱愛和諧，情緒控管還不錯，不過當發現事情失去平衡，或是沒得到公平對待時，他們難以掩飾心中不滿，直到看到一切走回正軌，情緒才會立即改變，心情變化速度快到讓人難以捉摸。

▎第3名、處女座

處女座注重細節，工作非常勤奮，凡事堅持己見，當事情未按計畫進行時，他們就會備感壓力，情緒也會陷入低落，也因為追求完美的性格，使他們面對事情時總能及早發現問題。

▎第2名、天蠍座

天蠍座情緒波動比多數人強烈，對每件事物都有深刻感受，無論開心還是遭背叛，都會露出最真實的情緒，給人愛恨分明的感覺，若是感到不悅，就會懷恨在心或冷落別人，完全不做解釋。

▎第1名、巨蟹座

巨蟹座心情變化快，總是處於情緒化的狀態，努力保護自己免於受傷，感覺委屈時就會釋放真實情緒，容易讓人感覺喜怒無常，主要是心思過於敏感，身邊朋友多點支持與理解，有助於幫助他們克服憂鬱。

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