海軍陸戰隊情報處鄭姓上尉參謀官，在任職陸戰新訓中心連長期間，發現槍械庫中1把45手槍遺失，竟聽從營長指示、與同袍自生存遊戲店購買仿真槍充數，最後遭海軍記大過處分。鄭男認為當時已向營長回報，營長才是主謀，懲戒有違比例原則，不服提行政訴訟。高雄高等行政法院認為，鄭男刻意隱瞞、欺騙的行為，對軍方「內部管理、領導統御」造成重大傷害，嚴懲並無不妥，最後判決駁回，可上訴。

鄭男2020年3月16日至2022年9月30日期間任職海陸新兵訓練中心第2營第6連上尉連長，負責辦理教召業務。2022年3月5日該營預計辦理教召業務，前一晚幹部清點、提領槍械彈藥時，發現1把45手槍不翼而飛，立刻向值星連長陳報，值星連長也隨即向營長通報。

當時，營長立刻指示鄭男等相關連長，連同副營長、營輔導長、後勤官及全營軍士官幹部於營區搜索，經大規模搜尋而無結果。營長最後選擇蓋下此事，並未向上回報。

教召結束後，指揮官聽到丟槍的風聲，立刻找來營長等人質問，同時再度全面清查營區，最後還是找不到手槍。

豈料，營長等人為了息事寧人，竟然共謀至生存遊戲店購買一把同型仿真手槍，刻上丟槍的序號後，由陳姓連長趁械彈特別清點任務時放回槍櫃，但事後風聲仍外流，遭法務部廉政署查獲，相關人均遭偽造文書罪起訴，鄭男也因此遭判10月、緩刑2年。軍方則在2023年4月16日召開懲處人事評議會，對營長記2大過、2小過，指揮官被記2大過，鄭男被記1大過處分，其餘連長被記1至2大過不等。

鄭男不服，強調他當時已向營長回報，是營長指示他及同袍協助購買假槍應付督導業務，並非他的主意。此外，依「國軍各單位督導及管理械、彈失職人員懲罰基準」，非屬盜、竊遺失械、彈者，懲罰為記1小過，國軍對他的處分實在違反比例原則。

軍方不滿，痛批鄭男等人購買假槍充數的行為是「故意」，非過失，影響領導統御重大，導致爭槍枝搜索作業延宕，喪失處理先機，至今逾1年仍無法將尋回，嚴重影響軍譽，造成損害重大。

法官認為，鄭男的行為動機、目的是隱瞞其遺失槍枝的責任，想使事件平息，其行為手段復觸犯刑法之行使偽造準公文書罪，對領導統御或軍事紀律所生之影響重大，已然妨礙軍品管理正確性，迄今無法釐清該槍枝流向。軍方記大過懲處並無違誤、不當，最後判決他敗訴，可上訴。