今年至今己發生多起員警情緒管控問導致多起不幸事件，經媒體報導引發社會關注，針對警察人員心理健康，蘆竹警分局23日邀請到平時關注第一線員警心理健康，目前任職於新光醫院的精神科主治醫師田心喬前來為員警講授課程，以「壓力調適及適應，從自律神經來看心理健康」為題，透過實務上案例解釋自律神經引發的生理現象發現心理壓力，以生動活潑的講授方式，與在場基層員警分享當壓力來臨時如何去了解自身壓力、接受壓力並將其排解。

蘆竹警分局說明，基層員警平時勤務繁重，每每保護民眾生命、身體、財產安全的同時，犧牲的卻是自己的身心健康及家庭，為了提早關懷防範，持續推動員警定期健檢、自我量測心理及情緒指標等身心健康自主管理，同時舉辦各項活動及鼓勵同仁多從事運動及正當休閒活動、以實際行動發現及解決員警身心問題，持續精進「關老師」的功能。

蘆竹分局長林鼎泰表示，警察工作不分晝夜，還要面對治安、交通、預防犯罪、為民服務等各類型挑戰，極為辛勞，因此特別感謝田醫師利用此次專題演講的機會引導同仁了解自身壓力，協助同仁面對壓力、解決壓力，維護身心健康。