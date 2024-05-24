雲林縣長張麗善（左二）表示，民進黨執政只許州官放火，不准百姓點燈。（周麗蘭攝）

雲林縣議會民進黨團今（24日）舉行記者會聲援民進黨立委並將北上聲援，縣議會國民黨、誠信黨團、民意政團等跨黨派議員聯合質詢抨擊民進黨打民主旗幟反改革，少數暴力、自打嘴巴、貶低自己，立院必須有聽證權、調查權，使傷害人民的政策有撥雲見日的機會。

縣長張麗善答詢表示，2016年她擔任立委時國民黨只有37席，國民黨立委的意見就如被大卡車輾過，其他的聲音都不被聽見，一手遮天，如今立院在野黨席次較多，他們就換了位子換腦筋，講一些似是而非、本末倒置的愚民言論。

雲林縣議會國民黨團總召李明哲及縣議員蘇國瓏表示，民進黨執政、立院一黨獨大時，從口罩、到疫苗、光電黑箱作業、進口萊豬，社會很久沒有公義正理了；美國國會也有聽證權、調查權，民進黨黨自打嘴嘴巴，是有多大的利益衝突？民眾也要有思辨能力，不是會丟資訊的就是正義，應該要讓政府的決策有撥雲見日的機會。

縣議員陳乙辰表示，他尊重民眾上街的自由，但民主倒退才是真的黑箱，呼籲民進黨懸崖勒馬。

縣議員林岳璋說，當初民進黨要的政策都過了，現在的主流民意是要監督，年輕人有熱情但容易被牽著鼻子走。議員蔡東富說，國會陽光法案不通過才是真的黑箱

議長黃凱說，國會陽光法案是2012年林佳龍提出，2016年民進黨立委又提案，如今卻強力動員阻擋國會調查權，可見是個雙標黨。

縣長張麗善表示，民政黨執政只管州官放火不准百姓點燈，以前民進黨執政，立法院席次過半，立委的監督權充分放水，多年來養成政府官員公然藐視國會，甚至提供不實資訊的惡習。

張麗善說，現在在立法院在野黨過半，民眾希望立法委員認真監所有政府部門，不要藐視國會，雲林縣議的議員應該秉持監督國會監督的精神，若身為民意代表又去中央抗議，她覺得非常不妥、不智。