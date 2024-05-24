台灣本田（Honda Taiwan）深耕台灣市場，斥資2.5億元，於台北士林採高規格再打造全新服務據點，占地共800坪，以各項合乎Honda Taiwan標準的軟硬體設備投入，並結合HCUC原廠認證中古車，提供在地消費者便利、安全、優質的賞車及售後服務。

台灣本田社長高岡篤史表示，Honda 士林店，從新車銷售、維修服務到認證中古車的服務，擁有足以網羅Honda Taiwan現已展開的相關事業的店舖面積，更甚於因應未來商品的導入計畫，提前規劃設置電動充電站。

高岡篤史指出，全新據點各項設備皆合乎Honda Taiwan 各項軟體及硬體標準，能夠永續提供在地消費者便利、安全、優質的服務。有鑑於全球新能源潮流，未來也會導入更多的油電車以及電動車。

為提供各地消費者更方便即時服務，台灣本田因此也積極持續優化全國銷售服務網的布建工作。