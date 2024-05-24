昱厚表示，由計畫主持人(IIT)發起的嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002二期臨床試驗進展順利，並已獲衛福部許可直接進行下一階段更高劑量試驗，本試驗預計第三季可取得初步數據並進行期中分析。有鑑於AD17002作用機轉的特殊性，可從發病處解決發炎問題，確實改善氣喘狀況，與現有藥物的症狀緩解或免疫抑制不同。公司對期中分析的差異性與顯著性抱持樂觀，一旦確認最佳劑量與投藥頻率，將啟動下一階段的臨床試驗，不排除採取多國多中心模式，擴大臨床試驗的覆蓋範圍和數據的可靠性，爭取藥物的及早上市。

昱厚進一步表示，本次增資資金將用於上述AD17002申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗，以及將同步展開全球相關專利的布局。

AD17002具有獨特的黏膜免疫調節機制，能應用在多種呼吸道感染疾病的治療與預防，甚至用於治療新冠肺炎。挾其優越的廣效性與多適應症特色，不僅獲得美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)與其他相關單位的關注，持續探討應用在其他病毒防治的可能性，也與非營利國際組織—帕斯衛生科技組織(PATH)針對黏膜佐劑應用進行合作評估。顯見昱厚在黏膜免疫調節技術與呼吸道疾病的預防及治療領域上，創新實力逐漸獲得國際的認同與肯定。

總經理徐悠深指出，昱厚將會持續專注AD17002鼻噴新藥的開發與臨床試驗，並同步研擬相關的商業策略，包括積極洽談海內外商業授權的機會、以及與數家國內業者啟動早期合作開發計畫等，期盼能加速相關藥物的開發和上市時程，為患者提供更多的治療選擇，也帶領公司邁向新階段的營運里程碑。