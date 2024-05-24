【立院表決戰】韓國瑜喊「59票贊成民進黨」 藍委傻眼抓到「他」舉2手 @ChinaTimes

立法院院會今續審國會改革法案，國民黨團、民眾黨團守住主席台，議事順利進行，由於議場混亂，立法院長韓國瑜再次裁示採「舉手表決」，引發民進黨團抗議。不過今日院會也出現插曲，韓國瑜一度宣布「59人贊成民進黨」，但民進黨全到也僅有51人，離奇結果引發藍委詫異，綠委林楚茵也大酸，難道是國民黨、民進黨起義來歸嗎？錯到連院長都講錯。

立法院院會今續審國會改革法案，民進黨團在每個條文表決時，都要求改採點名表決，在其中一次以舉手表決是否同意民進黨團提議採點名表決時，韓國瑜宣布表決結果，「現場111人，贊成者59人，贊成者多數」。不過離奇的是，民進黨立委即使全數出席，也只有51人，藍綠立委都相當詫異。

韓國瑜隨後宣布，「現有國民黨黨團、民進黨黨團共同提議重付表決，現在進行舉手重付表決」。國民黨立委楊瓊瓔、鄭正鈐也緊盯台下立委舉手情形，楊也抓到，「那個兩隻手！王世堅只有一個！」韓也提醒立委舉一支手就好。國民黨團總召傅崐萁也急衝藍委和議事人員旁邊溝通。

最後韓國瑜宣布，再次報告表決結果，「出席111人，贊成49位，贊成者少數，民進黨團提議不通過」。

民進黨立委林楚茵隨後在發言時也大酸，所有表決都是黑箱、只有舉手，誰贊成誰反對都沒有留下紀錄，更重要的是，錯誤、失誤、謬誤百出，就是因為舉手表決，沒留下紀錄，連韓國瑜院長都宣布錯誤，「我們民進黨只有51人，哪來59票！難道是國民黨跟民眾黨起義來歸嗎？當然不是，這就是算錯、錯到連院長都講錯」。