將蒙德里安融入線條窗花創作觀察光影。（新北市教育局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市2023年度「幼教之光」評選結果揭曉，三重高中附設幼兒園榮獲特優殊榮，成為全市幼教典範。該校利用校園生態環境、裝置藝術及寬闊可活動操場的優勢，將美感教育主題課程融入教保活動，帶領孩子發現運動之美，從動手玩線條中引領體會學習的興趣，並從中培養更多創意及美感能力。

三重高中校長莫恒中表示，此次榮獲幼教之光特優，是對幼兒園團隊最大的肯定。學校一直鼓勵幼兒園教師把孩子帶出教室，親師生共創不一樣的教學與學習經驗。透過幼兒園團隊設計的動手玩線條課程，讓孩子從生活中、校園的各式學習空間及大自然的世界裡，去嘗試找出不同的線條，以線條之美開啟美的探究之旅。

幼兒園主任黃子恬提到，陪伴孩子覺察興趣、跨越挫折，讓美感從欣賞開始，練習看見他人的優點，進而找到自己的長處並感到自信，是動手玩線條課程希望帶給孩子的主要目標。幼兒園團隊將繩索變出24種有趣的玩法，不論晴雨都能帶著孩子進行運動，繩索課程設計適合幼兒練習大肌肉活動。

此外，幼兒園不僅將孩子的創意學習經驗分享至網路平台，也鼓勵家長將繩索遊戲及運動作為假日親子互動的參考，進一步促進家庭情感交流。幼生小妤的家長分享，原本孩子不太喜歡運動，透過老師的創意教學引導，孩子逐漸開始喜歡，並且回家後會與父母分享在學校運動的喜悅，看到孩子的成長令人欣慰。

教育局長張明文表示，新北市重視學校課程教學的創新，透過三重高中附幼的課程教學呈現，讓親師生更加深刻感受孩子們主動學習的快樂成長。未來，教育局將持續努力建置新北市優質的教育環境，展現「新北Whole教育，在地家好學」的精神，讓更多孩子受益於創新教育理念的實踐。