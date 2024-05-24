壽司是日本傳統飲食的經典料理之一，在世界各地備受推崇。然而，壽司店破產的數量正在增加。據東京商工研究（東京商工リサーチ）公司說，2023年破產的壽司店數量將比去年增加一倍，主要有四個因素，分別是：勞動力短缺、原料成本上漲、主要連鎖店擴張，以及消費者飲食習慣改變等。

據PRESIDENT Online報導，東京商工研究公司發表2023年《餐飲業破產趨勢》調查顯示，壽司店破產數量增加，背後有四個困境，第一是難以找到有才華的壽司師傅，還有由於人力成本上升，導致整體成本增加。現在立志成為壽司師傅的年輕人逐漸減少，而資深壽司師傅卻因為年老而逐漸凋零，而一名壽司師傅的養成，需要大量艱苦的訓練。

第二個主要因素在於，作為主要原料的海鮮價格飆升。最嚴重的問題是鮪魚價格飆漲。 2010年東京批發市場，鮪魚的平均價格約為每公斤1500日元（約台幣300元），但到2023年已飆漲至4000日圓（約台幣821元）以上。

第三是壽司業的競爭環境變得激烈，各大連鎖迴轉壽司店如雨後春筍般冒出，靠著大量收購食材壓低成本，並以低價路線吸引消費者光顧，另外超商也推出簡便的低價壽司增加買氣，這讓個人經營的中小型壽司店更加難以生存。統計顯示，壽司郎有626間分店、はま壽司（Hama壽司）有596間分店、藏壽司有548間分店。

最後一項原因在於，消費者飲食習慣的改變，大家避免吃高鹽、高糖和高脂肪的菜餚。近年來，日本人認為壽司的澱粉太多，可能不利身體健康。