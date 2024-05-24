台北松山機場今天（24日）傳出有民眾噴辣椒水的事件，航警局台北分局調查後表示，上午一名欲搭機前往上海的65歲黃姓男子，在進行行李安檢時，被安檢人員發現行李內有一瓶防狼噴霧劑，遂要求黃男自行拋棄或交由親友帶回。
不料，黃男表示，這瓶防狼噴霧劑已購買10多年了，不知是否還能使用，隨即打開噴了2、3下，機場工作人員見狀立即將他制止，通知航警到場處理。
因沒有造成人員受傷，航空公司沒有要提告，警方在調查後依違反社維法裁罰。
台北松山機場今天（24日）傳出有民眾噴辣椒水的事件，航警局台北分局調查後表示，上午一名欲搭機前往上海的65歲黃姓男子，在進行行李安檢時，被安檢人員發現行李內有一瓶防狼噴霧劑，遂要求黃男自行拋棄或交由親友帶回。
不料，黃男表示，這瓶防狼噴霧劑已購買10多年了，不知是否還能使用，隨即打開噴了2、3下，機場工作人員見狀立即將他制止，通知航警到場處理。
因沒有造成人員受傷，航空公司沒有要提告，警方在調查後依違反社維法裁罰。
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