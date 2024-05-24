電鍋或電子鍋煮飯非常方便，不過也有不少人習慣用瓦斯爐煮，內行網友分享作法，米和水的比例為1：1.2，放到瓦斯爐上煮，水大滾後攪拌一下，再轉小火、蓋上鍋蓋，10分鐘後打開鍋蓋，等到水快收乾就關火，最後蓋起來悶5至10分鐘。許多網友直呼厲害，「可以學起來，遇到停電不怕沒飯吃。」也有人讚瓦斯爐煮白飯簡單又快速，而且煮出來的飯比電鍋出爐的還好吃。

一名網友在臉書「家常菜」社團貼出照片，瓦斯爐上已煮好一鍋白飯，他發文寫下「喜歡用瓦斯爐煮飯，快狠準。」貼文曝光引發廣大討論。

內行網友分享作法，米洗好後先浸泡20至30分鐘，米水比例為1：1.2，在鍋子內加一點油，放到瓦斯爐開火煮，大滾後攪拌讓米浮在水面上，再轉最小火、蓋上鍋蓋，10分鐘後將鍋蓋打開，看到水快收乾即可關火，最後蓋起來悶5至10分鐘就完成。

其他網友留言表示，「以前颱風停電，媽媽都這樣煮」、「可以學起來，以後停電也不怕沒飯吃」；不少人透露也常用瓦斯爐煮飯，「自從我開始用鑄鐵鍋後，家裡的電子鍋都已經丟掉了，用瓦斯爐煮飯真的快很多」、「現在也改用瓦斯爐煮飯，比電鍋煮的好吃多了。」