高雄市左營區勝利國小五年級學生徐又立，出生時就沒有雙手，僅有左腿，她用單腳走進校園，用胳臂與臉頰夾著湯匙吃飯，作業是用僅剩的三隻腳趾頭夾筆習寫，但她仍努力向學，老師常拿她的作業本當作範本，同學也向她請教課業問題，她是師生眼中的「單腳天使」，可愛又勇敢，今年榮獲2024總統教育獎。

出生時就沒有雙手，僅有左腿的徐又立，作業是用僅剩的三隻腳趾頭夾筆習寫。（記者林雅惠攝）

「單腳天使」徐又立獲總統教育獎，樂觀向學成同學楷模。

徐又立父親說，徐又立一出生就僅有左腿，雖然心疼她，但仍期待她的未來跟正常孩子一樣，能夠自立自強，於是慢慢訓練她獨立完成事情，她除會吹口風琴，在新冠疫情期間，不斷在家訓練走路，在疫情結束後返校，終於能夠擺脫輪椅，自行走路進教室，同學老師都為她感到驚喜及開心。

由於徐又立的數學很強，是班上數學小老師，今年也參選自治小市長，並以第3高票當選副市長；她說，由於出生後就經常進出醫院，常看到醫生及護理人員，感謝他們的幫忙，知道醫生能救人，因此未來想要當醫生，希望幫助更多人。

徐又立為肢體障礙重度學生，上肢只有兩邊胳臂，下肢只有左腳，並且只有三隻腳指頭，右側沒有下肢甚至沒有寬關節，徐父表示，她從幼兒園就開始學習生活自理，鼓勵及訓練她用胳臂與臉頰夾著湯匙自己吃飯，自己用衛生紙擦臉、擤鼻涕，用兩隻胳臂夾著水壺或水杯喝水，而上課時，她都是用屁股滑行來移動。

徐又立（二排左四）雖用腳寫字但字跡優美，學業成就也維持在班級的中上，個性落落大方，同學都喜歡她。（記者林雅惠攝）

徐又立老師涂湘玫說，一路陪伴又立走來，反而被她的樂觀開朗感動，看見別人異樣眼光，她總是微笑以對，並用「加油」回應，雖然她的肢體障礙造成不便，在日常校園生活中，光是維持坐姿聽課就非常吃力，但她除了生病及從高雄去台南成大醫院上復健課，幾乎從未請假缺席，也熱衷參與班級舞蹈表演，她經常鼓勵又立：「雖然妳肢體障礙，但您頭腦是好的」，鼓勵她不放棄任何想做的事情。

徐又立是上了小學才學會用腳趾頭夾筆寫字，現在升上小學5年級，國字越來越複雜，但是她都能學會，老師常常拿她作業本當楷模，稱讚她字體寫的非常整齊，班上若有功課不懂的同學也會來問她國語、數學，讓她知道讀書能帶來成就感，更懂得自己的價值。

寫作業是用僅剩的三隻腳趾頭夾筆來寫，除了乘坐電動輪椅行動外，徐又立目前也學習穿右腳的義肢靠自己行走，她克服自身障礙，由於身體的不便，從日常生活到上學，她必須不斷的學習，不怕失敗與堅持，讓她備嚐辛苦，從不向身體障礙低頭，令人動容。

徐又立雖用腳寫字但字跡優美，學業成就也維持在班級的中上，個性落落大方，同學都喜歡她，她在各科課程中均積極認真，就連校慶運動會的大會舞也從不缺席，逆境中求學與優良的成績、品德，是師生們最佳的模範榜樣。

老師涂湘玫說，徐又立是校園中的行動楷模，也是師生眼中的「單腳天使」，身體不便仍能保有笑容與樂觀的個性，讓身邊周遭的老師與同學都倍受她的激勵，上課坐直聽講，用腳趾動筆寫字的畫面，讓教過她的老師都被她感動，常常以她為模範，激勵同學要懂得惜福與積極進取，認真求學努力求知，有她的存在是學校的福氣，她展現出堅毅、勇敢與可愛，是大家追求人生價值的生命導師。

徐又立說，她平常最喜歡與同學一起唱流行歌曲，4年級時還曾跟班上的2名女同學組隊報名勝利國小的達人秀，天天下課都認真的練舞以及討論姿勢和走位，最後舞蹈表演獲得了5顆星的滿分肯定，這樣的經驗，讓她很喜歡跟同學們一起努力爭取獎勵的感覺，希望未來自己能繼續升學，成為有用的人，更希望身邊有很多朋友陪她一起開發有趣的事，一起探索世界。