Energy宣布9月將前進高雄巨蛋舉辦2場售票演唱會。（相信音樂提供）

最殺唱跳團體Energy回歸歌壇後，創造許多Energy現象，《Here I Am》新專輯、新歌更勇奪17項各排行的冠軍、其中兩首新歌在Youtube發燒影片衝到第一名！《一觸即發》台北小巨蛋演唱會門票，7月27、28日兩場都在開賣全秒殺完售！在各地歌迷熱情敲碗下，今興奮宣布《一觸即發》高雄巨蛋演唱會誕生，2024年9月7日、9月8日在高雄巨蛋連開2場，門票6月2日開賣。

這也是Energy出道22年第一次在高雄開唱，Energy表示，南台灣的歌迷朋友讓你們久等了，Energy要把滿滿的能量與熱情帶到高雄，唱跳兼具震撼五感，一場電力四射的大型Party，電力全面Power Up！牛奶開心說：「因為去年也是在高雄參加五月天的演唱會，然後復出合體，才有現在後來的一切，記得去年演出完，第二天還帶著老婆跟孩子一起坐渡輪到旗津去玩了一整天。」

書偉非常期待能夠感受高雄的熱情，期待跟全場觀眾一起16蹲！此外，台北小巨蛋演唱會在即，Energy五位團員早已開始投入演唱會籌備，體格持續鍛鍊中，阿弟採取低碳飲食，每週固定三次重訓。牛奶則是在練舞時戴上口罩，藉由呼吸些微阻隔反而能增強心肺能力！書偉除了密集的健身課，更加強歌唱課程、嚴禁宵夜，持續擼貓這個興趣來舒壓！坤達則大大提升運動量，維持身體線條分明和肌肉緊實的體態。Toro則每一天固定Tabata和跑步，飲食上減少油炸和甜食。五位團員卯足全勁，要以最好的狀態呈現在舞台上。

此外，Energy新歌〈星期五晚上〉在網路社群上掀起「＃Friday Night Challenge」狂潮！從藝人、上班族、餐廳員工、便利商店店員、健身房教練、家庭主婦、幼稚園等，無論年紀紛紛自拍16 蹲影片上傳社群網站，深入大街小巷帶給大家生活上的舞蹈樂趣，不僅16蹲掀起一股跳舞熱潮，Energy也深入大街小巷，日前他們擔任五月天香港演唱會中場嘉賓，在演出空檔去了香港知名景點拍攝16蹲畫面，有廟街、中環海濱、蘭桂坊、砵典乍街、銅鑼灣等香港知名景點，每到一處跳舞都許多路人圍觀、拍攝。