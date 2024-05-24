立法院近日因審議國會職權相關法案，議場推擠衝突。民進黨立法委員邱志偉、郭國文今（24日）共同召開記者會，為控訴國民黨立委在17日院會暴力行為，兩人正式向國民黨立委謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔、黃建豪及洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡提出殺人未遂、重傷、傷害罪之告訴。

邱志偉表示，過去大家有默契，要把對方保護好，不要因為推擠造成對同事的傷害，不會有所謂把人從高處拉下，出拳對待，遺憾17日議事衝突，國民黨一早佔領主席台，希望用合理合情的方式表達抗議，主席台上有衝突，剛開始僅止於推擠，有相當默契，不要造成彼此傷害，遺憾沈伯洋被國民黨立委上面推、下面拉，頭部著地，造成頭部挫傷，現在還在觀察。

邱志偉說，5月17日為阻擋藍白立委聯手審查國會違憲擴權法案，透過杯葛、拖延等議事攻防手段，明明是行使正當的議事攻防，卻遭國民黨立委惡意攻擊。邱志偉透過影片說明，當日他嘗試擠入議場，進入主席台，動作是正常推擠，沒有對國民黨同事暴力相向，希望國民黨對待同事，不要用暴力方式，甚至用極端恐怖的方式，致人於死的方式對待。

邱志偉還原，他從大門的右側想要去主席台，但是在台上有邱鎮軍、廖偉翔、黃建豪，高度是1米7，三個用推、一個用拉，謝龍介把他扯下來，如果碰到尖物，有可能變成植物人，或者是撞到可能就一命嗚呼了。

邱志偉說，當時他後腦勺撞到地面、四腳朝天，立刻天旋地轉，送到台大急診，頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷，他服務13年，第一次感受到生命受到強大威脅，非常感嘆為什麼國會淪為打架的地方，要致人於死的地方，強烈譴責國民黨暴力對待同事。

邱志偉怒控，他認為謝龍介等人事後毫無悔意，竟大言不慚在5月20日節目上表示，將人推落至主席台下「是剛好而已」，簡直是自證殺人沒事，所言天理難容，他決定正式對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提出殺人未遂、重傷告訴，呼籲國民黨約束藍委暴行，莫讓台灣民主蒙羞。

邱志偉委任律師張浩倫表示，一般有智識的人，應該知道從高處落下，且是頭部、頸部著地之方式墜落到地面，將可能造成癱瘓或是死亡的結果，而謝龍介兩次蓄意拉扯邱志偉，而且最後是以頭朝下之方式拉，再搭以廖偉翔、邱鎮軍與黃建豪等人在旁推落，其行為確實有可能構成重傷未遂或是殺人未遂的罪名。

張浩倫強調而，龍介等人的行為，也超過憲法第73條與釋字第435解釋所保障之言論免責權範圍，希望檢調單位儘速啟動偵查程序，告訴民眾任何國會暴力行為都不容姑息。

郭國文則說，這一屆國民黨立委的暴戾之氣愈加嚴重，過去國民黨也有試著嘗試占領主席台，民進黨都是用非暴力的方式予以勸離，必要時抬離，針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4位藍委刻意將自己推下高台，將委託律師提告傷害罪。

郭國文表示，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，如果沒有好好保養，恐怕會有後遺症，暴力文化不應該成為議場文化之一，必須提告來約束暴力行為，希望遏止歪風。