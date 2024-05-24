秀傳醫療體系與台灣百濟神州（BeiGene）今日在彰化秀傳醫院簽署臨床試驗合作備忘錄，雙方將針對彰化及台南地區好發率較高的呼吸道及頭頸部癌別，導入癌症腫瘤臨床試驗，同時引進最新治療技術，提升新藥可近性，為患者、醫院與產業共創三贏局面。

BeiGene是全球腫瘤治療創新公司，彰化秀傳醫院與台灣百濟神州今日簽署臨床試驗合作備忘錄儀式，分別由秀傳醫療體系營運長陳秀珠及台灣百濟神州總經理陳益雅代表雙方簽署，隨後並為合作掛牌進行揭幕。

秀傳營運長陳秀珠表示，這次和BeiGene簽署合作備忘錄，是看準全球腫瘤治療創新公司BeiGene的研發量能，又是目前全球名列前五大、在腫瘤醫學三期試驗與腫瘤分子藥物進入臨床試驗的藥廠。秀傳醫療體系已成立CRRO臨床研究與試驗資源辦公室、IRB人體試驗委員會，更在日前成立HRPC試驗研究受試者保護中心，確保受試者在參與新藥臨床試驗過程可得到最完善的保護。

秀傳癌症醫院長張正雄說，BeiGene目前在全球45個國家展開超過130項臨床試驗，這次的合作，秀傳醫療體系於臨床試驗的發展規模將走入一個新的里程碑，不僅提升院內醫師參與臨床新藥的研究能力，也藉此強化醫師對於新治療趨勢、新技術及新藥的專業，為病患提供最前膽性的醫療照護診斷與品質。

BeiGene台灣暨港澳區總經理陳益雅表示，目前BeiGene在台灣主要專注於淋巴瘤、肺小細胞癌、食道鱗狀細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌等國內好發率較高的癌別。此次與秀傳醫療體系的合作，將有助於推動新藥的開發與應用，經由本土臨床試驗研究發展加速新藥的研發和上市，為病人爭取更多治療機會。