新北市文化局邀請華梵大學於新北市藝文中心隆重舉辦佛教藝術學系「華開聯獻」以及美術與文創學系「崩山氣候」2檔展覽，參展學生年齡從20歲到76歲，作品從心靈宗教擴及極端氣候下的環境考驗，還有「帶藝入學」的業師級高手之作，充分展現華梵大學全齡化學習的藝術實力。

新北市文化局2024年學校合作計畫以「新星相映」為主題，邀請全國11所大中小學辦理展覽，華梵大學作為新北市藝術設計重點大學，首度由佛藝、美術兩系強強聯手，即日起至5月30日推出橫跨佛教藝術到當代視覺藝術的多元展覽，展區涵蓋新北藝文中心三大展覽室，帶給民眾風貌互異的精彩視覺饗宴。

華梵大學佛教藝術學系四年級廖能彬現代唐卡作品〈凝視涅槃：童真與工程〉。（華梵大學提供）

其中，全東南亞唯一的佛藝系以獨特課程吸引背景、年齡跨度極大的學生就讀，畢業班平均年齡超過60歲，被戲稱為「千歲團」，許多人更是「帶藝入學」，此次於新北藝文中心第三展覽室的「華開聯獻」畢業展，作品從傳統佛教繪畫、石雕、木雕、金工、書法，到現代彩繪、漆畫、膠彩、篆刻、藏傳唐卡都有，格外受到矚目。

華梵大學佛教藝術學系於新北藝文中心舉辦「花開聯獻」畢業展。（華梵大學提供）

文化局副局長于玟開幕致詞時表示，後疫情時代許多人歷經生離死別的衝擊，心靈格外需要善良與平靜，她一走進佛藝系畢業展會場，就被色彩繽紛美麗的現代佛畫深深吸引，更驚訝原來佛畫也可以表現得這麼美，在療癒創作者的同時也療癒了他人。

華梵大學校長林從一指出，熟齡長者重返學校學習不是為了賺錢與就業，而是為了完成自己的人生意義和生命成長，即使七、八十歲高齡仍經常無所畏懼作畫到半夜，呈現出令人驚艷的成果，青銀共學更感動了十七、八歲年輕同學加倍努力學習。

以年輕同學為主力的華梵美術與文創學系藝術群，也同時在新北藝文中心第一、二展覽室舉辦「崩山氣候」師生聯展，以呼應華梵大學所在地舊名「崩山」，代表生命力與洪荒感不斷的解構又再生，孕育出從靜謐的山水書畫到野性的當代藝術，呈現不同領域的多元藝術創作風貌。

華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長說，台灣擁有令人感動的山林之美，但極端氣候所引發的環境不穩定卻是一大隱憂，「崩山氣候」師生創作展不僅直白反映出台灣乃至全世界在極端氣候下可能面臨的「崩山」考驗，也暗示了藝術家在面對無常到來時如何找到生命的平衡點，並於苦難中醞釀出最好的作品。

值得一提的是，美術系碩士班二年級孫士閎觀察當代人類生活，從自身喜歡科幻遊戲與製作模型的經驗轉化，畫出作品〈模糊身體的拼湊〉，深刻反映身體是人的第一意志，在當代卻有如「崩山」一般，身分與時間都被拆解得支離破碎，受到林從一校長和參觀者讚譽藝術論述非常符合後人類時代的哲學思潮。

另外，年逾60歲的佛藝系四年級廖能彬擔任動畫師30餘年，因熱愛唐卡藝術，四年前無怨無悔放棄高薪職業，進入華梵成為全職學生，此次展出的作品〈凝視涅槃〉，在傳統唐卡工法之外再加入數位微噴等現代元素，四臂觀音下方還畫出16位小喇嘛在旁觀賞岩壁作畫的過程，巧妙結合傳統佛藝與當代藝術特質，令人稱奇。

華梵大學佛藝系「華開聯獻」第二屆畢業展及美術與文創學系「崩山氣候」師生聯展，即日起至5月30日於新北市藝文中心盛大展出，歡迎社會大眾前往參觀。