5月30日是天赦日，也是改運好時機。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，5生肖趁天赦日懺悔先前的過錯，再祈求玉皇大帝幫自己轉運，若無法到廟宇祈求，也可對天空向玉帝禱告，過去遇到的困難將迎刃而解，最佳祈求時間落於當天中午11點到下午3點。

▎第5名、生肖羊

生肖羊會出現小偏財，如果身邊有不錯的標的物，可以嘗試投資，有機會賺到錢，天赦日誠心祈求玉皇大帝，股票或基金將獲得極佳回報率。

天赦日開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢，有助於充滿帝氣。

▎第4名、生肖猴

生肖猴趁天赦日誠心祈求神明，過去套牢的資金或股票，有機會獲得回報，近期若是有買房打算，還能買到便宜的價格，如果與人有財務糾紛，都能得到解決。

天赦日開財運方法：在房間內擺紅地墊，能夠步步高升。

▎第3名、生肖雞

生肖雞終於有機會揚眉吐氣，過去一直得不到加薪機會，趁天赦日祈求神明，之後再向主管提出要求，有望獲得加薪，如果有換工作的打算，能遇到待遇更好的公司。

天赦日開財運方法：在床頭櫃放金元寶造型的物品，並在元寶底下寫上姓名、生日日期，就能好運不斷。

▎第2名、生肖豬

生肖豬憑藉智慧得到財富，如果想讓運勢更好，祈求完神明後，不妨到異鄉旅遊，不僅有助於轉運，還能看到不錯的新興行業，對於想創業的人相當有幫助。

天赦日開財運方法：在家中廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽鈔票。

▎第1名、生肖龍

生肖龍若有業績壓力，祈求完神明後，業績會突飛猛進並超越以往，除了財運攀升外，還有機會遇到其他賺外快的管道，這都是過往辛苦所得來的結果。

天赦日開財運方法：在紅包袋上畫圓圈，並在圓圈內寫自己的姓名和生日，就能招來好運。

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