知名男星賀軍翔日前遭人向松山分局提告，警方詢後將賀軍翔移送偵辦，北檢將他列為被告。今（24日）上午警方持搜索票，搜索賀軍翔位於台北市民生社區的住處。對此，賀軍翔的經紀人回應，卻和劇組不同調。

台北地檢署24日指揮警方，到賀軍翔住處搜索查扣手機等相關證物，賀軍翔當時在家中，相當配合警方的搜索行動，但賀軍翔沒有被拘提或帶回警局。據悉，警方已查扣相關證據。而北檢表示，本案涉及當事人隱私，賀軍翔涉案案由及情節不便說明。

賀軍翔經紀人還在瞭解狀況。（圖／中時資料照）

針對賀軍翔家遭搜索、手機遭查扣，他的經紀人剛回覆，自己尚未了解狀況，加上賀軍翔正在拍新戲，「他工作中，現在打擾的話會影響劇組。」因此晚點才會詢問他細節部分。妙的是，劇組向本報表示，這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。而去年5月爆料賀軍翔上酒店與辣妹喇舌，事後改口的葛斯齊，今聽聞賀軍翔的住處遭警方搜索一事表示，他認為賀軍翔的住處遭搜索應該和他的爆料沒有太大關係，其他則沒有再多回應。