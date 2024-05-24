中華籃協24日跟職業籃球員工會再次進行協商，但只討論到議題三分之一就告落幕，其中出賽費問題明顯各說各話，職籃工會希望正式國際賽事能有每場1萬元出賽費，籃協副秘書長張承中卻說：「正式國際賽營利有很大問題，希望調低一點才合理，甚至不要給比較好！」

針對職籃工會開出正式國際賽事每場1萬元、商業性質非正式國際賽事每場2萬元出賽費的要求，張承中認為，商業賽事考慮到收支平衡，但在國民體育法當中規定要有盈餘才需支付出賽費，假如沒有修改法令或規定，籃協也很難給出出賽費。

「至於正式國際賽事，像是先前亞洲盃資格賽，籃協只是承辦，轉播權利金都被國際籃總拿走，廣告收益也要抽成，幾乎占走一半以上收益，我們收入當然少很多，」張承中說，「然後我們也希望要把替代役或補充役球員拿掉，因為配合徵召是他們的義務。」

雙方也針對賽事整體、交通與膳宿問題、後勤配置等方面進行協商，大致上雙方並未出現太多歧見，不過接下來還有參賽保險、遵循規定、違反處罰、宣傳配合、球衣裝備、國手待遇等協商議題，都要延到6月5日第三次協商會議上繼續討論。

「我想今天我們已有很大進步，因為雙方可以好好去談，儘管內容還須努力，」一邊開會，一邊忙著處理T1聯盟總冠軍賽地貼問題的職籃工會理事長曾文鼎說，「我們重點還是組成最強中華隊，努力滿足球員需求，這次籃協給的回應都蠻正面的，也朝樂觀風向去走。」