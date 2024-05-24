身家百億的台灣太陽能大廠千金穆熙妍，今（24日）傳出升格人母2年的喜訊，經紀人稍早證實，「現在的生活很忙碌，也很充實，謝謝關心。唯一的遺憾就是，小孩沒有讓爸爸（穆熙妍父親）看到。」」
今年45歲的穆熙妍，在2014年與學長史天威舉行婚宴，隔年5月完成結婚登記。據悉，穆熙妍的小孩已經2歲多，但關於性別、實際年齡等細節，穆熙妍都低調不願公開。
穆熙妍過去曾透露，在結婚第1年就曾懷孕，但不到3個月小孩就沒了心跳，夫妻倆只能忍痛引產。如今終於成為人母，實在令人開心。
身家百億的台灣太陽能大廠千金穆熙妍，今（24日）傳出升格人母2年的喜訊，經紀人稍早證實，「現在的生活很忙碌，也很充實，謝謝關心。唯一的遺憾就是，小孩沒有讓爸爸（穆熙妍父親）看到。」」
今年45歲的穆熙妍，在2014年與學長史天威舉行婚宴，隔年5月完成結婚登記。據悉，穆熙妍的小孩已經2歲多，但關於性別、實際年齡等細節，穆熙妍都低調不願公開。
穆熙妍過去曾透露，在結婚第1年就曾懷孕，但不到3個月小孩就沒了心跳，夫妻倆只能忍痛引產。如今終於成為人母，實在令人開心。
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