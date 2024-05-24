【立院表決戰】民進黨抗議「舉手表決」 韓國瑜出招反制：簽保證書 @ChinaTimes

【LIVE直播】國會改革法案延燒 立法院現場最新

立法院今（24日）排審國會改革法案，再度引發朝野政黨激烈衝突。由於處理相關條文時未採表決器表決，改採舉手表決，民進黨團對此相當不滿，在場不斷抗議。立法院長韓國瑜也特別做重要宣告，表示「如果三個政黨能夠簽署保證黨團委員都能坐在委員位置上，並且維持秩序，本席會宣告表決器表決」。

今早10時07分許，韓國瑜進到議場宣布開會，民進黨團則是持續舉牌在台下抗議，並高喊「違法表決 會議無效」，不斷發出抗議聲浪。韓國瑜上台時也特別做重要宣告，我們進行表決之前，民進黨黨團有要求院會進行表決時應可否兩面俱陳，依據立法院議事規定，本院表決方式，口頭、舉手或表決器表決，是由主席宣告之，本席於上次黨團協商即表明，如各位委員能維持議場和諧，採用表決器表決，因此如果三個政黨能夠簽署保證黨團委員都能坐在委員位置上，並且維持秩序，本席會宣告表決器表決。

韓國瑜接著說，「在三黨團沒有簽訂書面保證之前，...」，但話尚未說完，台下就出現反對聲浪。因此他直接關閉麥克風，大概過了16秒後，才接著說「「宣告完大家再共同決定，先讓我宣告嘛」。