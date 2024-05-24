後疫時代，護理專業人才培育顯得至關重要，輔英科大於24日舉行「2024後疫時代護理專業人才培育－教考訓用論壇」，邀請考試院王秀紅委員等多位護理界重量級前輩進行專題演講及高峰座談會，多面向探討護理教育、國家考試、產業界人才培育所面臨的挑戰，為護理專業盡一己之力。

輔英科大於24日舉行「2024後疫時代護理專業人才培育-教考訓用論壇」，邀請崇仁醫專、國立台南護專、敏惠醫專、育英醫專、樹人醫專及慈惠醫專共同協辦，邀請考試院王秀紅委員等多位護理界重量級前輩進行專題演講及高峰座談會，多面向探討護理教育、國家考試、產業界人才培育所面臨的挑戰。

林惠賢校長表示，後疫時代下，全球醫療衛生體系都面臨前所未有的挑戰，護理專業人才培育顯得至關重要，為提升專業人才培育品質，教育端、產業端和政策端都需要密切合作與對話，以確保新一代護理人員具備應對當前和未來挑戰所需知能，盼藉由論壇集思廣益，共同為培育護理專業人才努力。

王秀紅委員表示，教育部資料顯示111學年度護理應屆畢業生人數約1萬4000人，比10年前少了300多人，可見護理師人力短缺並非單項原因所造成。

為此考試院積極應對，採取多項精進措施，如2023年起，護理師國考次數增加為每年3次，全面使用電子化證書，於考試後1個月內放榜，並加速推動電腦化測驗試場建置，2025年護理師國考將全面採取電腦化測驗，即測即評的方式可以有效縮短等候證照時間，也可讓通過國家考試的護理師及早規畫就業、投入護理職場，以緩解人力之短缺。她認為，如何滿足護理人力需要的缺口，著實需要教育端、考選端、用人端和護理專業團體共同協同合作，才能尋得解方。