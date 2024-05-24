立法院院會今（24）日續審國會改革法案，院外今也有超過六十個公民團體再次號召群眾於立法院集結，舉行「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」活動。國民黨「最美發言人」李明璇表示，她到立院外的抗議集會心情很複雜，很多標語寫的很好，國會改革的本質其實就是反黑箱。

李明璇今在臉書發文，「我剛剛進去立院外的抗議集會，心情很複雜」，幾個標語寫得好，就是要不分黨派，同島一命，本來就該「反黑箱 撐民主」，所以才要進行國會改革啊！

超過50個民團24日號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。（鄧博仁攝）

李明璇說，希望大家都能了解國會改革的本質，其實就是反黑箱，就是要官員為自己的言行負責而已，只要越來越多人學會找尋真相，願意做功課，理解事情的全貌，國家才不會繼續內耗惡化，民主才會真正進步。她也喊話，「用力支持國會改革，讓光照進立法院」。

李明璇也在留言分享參與活動的高中生舉的標語，「我是17歲高中生，我想為台灣的民主出一份心力，我從不畏懼」。她感慨說，「如果可以真的了解什麼是國會改革，如果能夠知道國會改革的本質其實就是反黑箱，支持國會改革確實是在為我們的民主出一份心力」。

不過對於現場出現「豬哥亮沒有死，死的是2014的黃國昌」的標語，李明璇也無奈說，「為什麼要說豬哥亮沒有死，這個我就看不懂了」。