生活中有許多超加工食品，像是熱狗、洋芋片、泡麵等，雖方便又好吃，但小心也要承擔許多健康風險。對此，營養師陳嫚羚表示，當超加工食品在飲食的攝取比例超過總熱量的20%，會對健康帶來許多危害，除了容易發胖外，還會增加憂鬱、焦慮、癌症、心血管疾病、全因死亡率的機率，其中罹患失智症風險會提升25%，不可不慎。

什麼是超加工食品？陳嫚羚在個人粉專發文解釋，指的是經過多步驟加工程序處理，像是提取、改變質地和重組，並添加多種添加劑，如防腐劑、甜味劑、色素、調味劑和穩定劑等，去除大部分原食材營養素。不僅營養價值較低，也通常含有高糖、高鹽、不健康脂肪，和高熱量密度的特性。常見食物有熱狗、洋芋片、薯條、漢堡肉、泡麵等。

至於加工食品與超加工食品相比有哪些差異？陳嫚羚說，關鍵就在前者加工步驟較少，通常含有較少添加劑，目的是延長保存期限或改變味道，如冷凍、乾燥、發酵等，保留大部分營養成分。像是豆腐、泡菜、冷凍蔬菜等，都屬於加工食品。

陳嫚羚進一步提到，雖超加工食品透過加工技術，讓食品變得更有吸引力，也更容易保存，但若飲食的攝取比例超過總熱量的20%，就可能增加各種健康風險。

關於超加工食品對健康的危害，陳嫚羚引述研究指出，包括肥胖風險增加51%、焦慮風險增加48%、憂鬱風險增加44%、失智症風險增加25%、全因死亡率風險增加18%、心血管疾病風險增加12%、癌症風險增加12%。她建議，飲食要盡量選擇加工程度少或天然原型食物最好，若真的難以避免吃到超加工食品，也應盡量控制在1周少於3次。