在金門地區俗稱「甘丹」的馬鈴薯，因氣候與土壤之特殊性，口感跟台灣所產有明顯的差異，也有其獨特的風味，是很多旅台金門鄉親思思念念的家鄉味。繼今年4月13、14日「金門ㄟ甘丹」首次進軍台北希望廣場，即造成台北農產愛好者的驚艷，基於南北平衡，明（25）日起一連2天金門縣政府也規畫將地區的有機馬鈴薯帶進南部最大農產直銷市集-神農市集展售，讓南部消費者也能感受金門農產品的多樣與獨特性。

金門縣政府為推廣地區特色農產品，近10餘年積極赴台推廣農產品暨農產加工品，期能開創金門農產品牌知名度，並顛覆民眾對「金門沒農業」的錯誤觀念，且配合展售活動，將金門安全蔬果品牌形象深植於消費者心中，達到農業成果的宣傳效益，透過與消費者間之互動，傳遞金門農業永續經營理念。

縣府指出，高雄神農市集位於凹子底捷運站4號出口前公園，交通方便，高雄市農業局於每個月的最後1週定期舉辦「農產品展售活動」，參展攤位約100攤，金門縣去年首次將產銷履歷芋頭及地區青農之農產加工品推展至神農市集，兩日營業額就高達新台幣7萬餘元，後續地區農民也陸續接獲高雄訂單，成效極佳，也增加金門農產品南部市場推廣之信心。

建設處長黃儒新表示，金門因為氣候土壤特殊，所生產的農產品口感跟台灣地區也有明顯的差異；早期因交通不便，且台金運輸成本較高，金門的農產品多以內銷為主，許多人對金門的印象仍停留在「農業不發達」的階段。為了強化消費者的認同，且開創行銷通路，讓農民能夠放心種、消費者安心買，縣政府這幾年不遺餘力的打開台金農產通路，讓更多的消費者從品嚐金門味，重新認識金門，也讓更多金門的特色農產品揚名台灣，增加農民的收益，也讓旅台金門鄉親趁機就近重溫家鄉味。

建設處強調，此次高雄場展售重點還是以金門的有機馬鈴薯為主，並搭配其他農產加工品，例青年牧場牛肉乾、風車牧場羊肉爐、永強黑蒜頭等，期待在推廣三章一Q農產品時，也鼓勵加工業者多採用在地農產為原料，符合食農教育之精神，歡迎大家本週末一起到高雄神農市集品味金門。