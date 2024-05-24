教育部建置「中小學資訊素養與認知網站」，將相關資源彙整成短影音專區，歡迎教師及家長多加利用，協助孩子瞭解網路的本質，培養正確的使用態度。（李侑珊翻攝）

隨著行動裝置與網路普及，短影音製作軟體隨手可得，但常伴隨各種不當內容的推播，不利孩子學習與對兒童及青少年身心造成傷害。為此，教育部建置「中小學資訊素養與認知網站」，將相關資源彙整成短影音專區，歡迎教師及家長多加利用，一同協助孩子瞭解網路的本質，培養正確的使用態度，懂得訊息種類，讓網路成為孩子學習的好夥伴及資源站。

教育部表示，長期以來致力於網路使用安全的教導與推廣，提醒孩子以合理、負責及正向的方式使用網路，且與國家通訊傳播委員會、衛生福利部、文化部、內政部警政署及數發部等部門，共同籌設「iWIN網路內容防護機構」。

教育部提到，目前iWIN網路內防護機構，已積極輔導各網路平臺自律、維護兒少網路安全並承擔社會責任，教育部建議親師共同合作，教導孩子正確的網路使用態度及培養資訊辨識的能力，例如讓孩子瞭解影片裡的誇張情節全屬「演出」、提醒孩子切勿輕信來源不明的消息。

教育部指出，親師應讓孩子學會正向使用數位科技工具及學會辨識數位內容，請孩子推薦及介紹他所關注的頻道或影片，並告訴孩子可以如何辨識好的創作者及內容。同時應該讓孩子理解到影片中的的內容「只是一場演出」，即便是素人製作、用戶製作，影片中所呈現的也不等同於真實。

教育部提到，也應該讓孩子了解影片內容具有文化差異及法規疑慮，有些言論、行為在某些國家及地區可能被大眾接受，但換到另一個國家或地區，同樣的行為或許會招致截然不同的結果。尤其有關醫學與科學實驗領域的影片，須注意專業度與安全性，切莫隨意施測影片中的實驗步驟，忽略其危險性。

教育部呼籲，應多用實體活動替代網路觀看的時間，讓孩子除了網路、短影音以外，要擁有其他多元的體驗機會與活動，而不囿於行動裝置或網路世界。