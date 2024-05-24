中職味全龍隊將於5月31日起，在台北大巨蛋與中信兄弟隊「3連戰」，不少球迷相當期待。特別要提醒的是，這三天的比賽票根「千萬不要丟」，因為可享有天母棒龍樂園入場「現折50元」的優惠。

頂新和德文教基金會長期推動棒球運動發展，為培養孩童認識棒球、鼓勵更多家長帶著小朋友走入球場，藉此提升接觸棒球的風氣，基金會於天母棒球場內全新打造親子主題樂園「天母棒龍樂園」，將天母棒球場打造為全台最為親子友善的職業棒球場。

「看棒球享優惠！」天母棒龍樂園在臉書公布優惠消息，5月31日至6月2日的票根千萬不要丟，憑票根可享有天母棒龍樂園入場現折50元優惠。

天母棒龍樂園結合球場設計更內含各種豐富設施，包含最受小朋友歡迎的繽紛大型球池溜滑梯，球池中結合互動遊戲、攀爬牆、搖搖馬及各式障礙設施，訓練小朋友的反應力並給予豐富的感官刺激！情境扮家家酒區中，規劃仿真超市與小廚房，仿真超市內滿滿的各種蔬菜、海鮮、肉品，讓小朋友於遊玩中認識各種食材。小廚房則內含微波爐、烤箱、還有切菜區、洗菜區、烹調區等，讓小朋友可以盡情大展廚藝。

不只如此，樂園內另外還有各式小玩具、玩偶與軟積木，讓2歲到12歲的小朋友都可以在這裡找到樂趣！樂園裡的所有設施也通過安全認證，並且定期消毒，安全性與品質皆受嚴格控管，讓爸爸媽媽都可以安心讓小朋友在這裡放電。