北投梅庭約建於1930年代末期，其和洋式建築風格，與防空避難室及私人溫泉浴室彰顯典型在地特色，為北投溫泉區亮點文化資產之一，預計將在今年7月起辦理修復工程，預計2026年竣工；台北市文化局為感謝市民朋友與社區鄰里的支持，26日下午5時至晚間7時，將在北投梅庭舉辦《梅庭再見音樂會》，向北投梅庭說再見。

文化局指出，北投梅庭不僅為北投溫泉鄉發展留下歷史見證，近年來藉由空間活化成為融入當代生活極具特色的人文空間，自2021年起攜手文基會營運三年來，積極拓展服務光譜，以生活藝術、品味北投、在地人文為主軸辦理多元豐富的文藝饗宴以及與藝文單位合作碰撞新舊的故事體驗，已辦理超過300場次教育推廣活動。

文化局局表示，除與藝文單位及在地溫泉飯店業者合作外，更是將文史教育、藝術展演，及在地故事帶入場域，賦予私人溫泉老宅的新風貌，打開這座和洋式溫泉宅邸的創意視野。

文化局說，本次修復重點為屋頂及屋瓦局部檢修、外牆清洗及整修、結構補強、木作修繕、機電線路更新、消防設備更新等工程項目，2022年完成歷史建築北投梅庭修復及再利用計畫，2023年委託建築師事務所辦理規劃設計，並於2024年7月起辦理修復工程，預計2026年竣工。

文化局提到，26日的《梅庭再見音樂會》，除邀請在地月琴民謠協會、國家級台北打擊樂團現地演出，當日還推出限定「梅庭特調」與現場朋友舉杯，向北投梅庭說再見，期待梅庭修復完成，再現風華與大家見面！更多詳情和活動相關資訊，請關注北投梅庭官網 或北投梅庭臉書粉絲專頁。