從事場地布置的王小姐前幾天收到冒充高雄中學楊老師的訊息，表示校內要舉辦校內優秀老師頒獎典禮，需要王小姐負責籌備布置、餐點、表演等需求，後來又表示校長要買床架，但因為他與床架工廠吵架，因此要求王小姐代為購買與聯絡，甚至還假匯款給王小姐。沒想到貼文一出，釣出一堆受害者，紛紛表示也遇過類似詐騙。

據了解，一開始假冒雄中的楊老師與王小姐聯繫，表示要她替學校的優秀老師頒獎典禮籌畫活動事宜，後面卻又說雄中校長要捐床架給老人院，但因與廠商吵架，要王小姐先代為付款及聯繫對方，還好王小姐要求對方先匯款，才發現對方利用假匯款資訊，整件事到這王小姐心裡充滿問號。

於是王小姐決定直接到達雄中，詢問是否有楊老師這個人，沒想到校方卻說「楊老師已離職」，才讓王小姐驚覺受騙，馬上到警局報案，並發文提醒大家要注意此詐騙手法。

王小姐貼文一出，吊出許多受害者表示也被同樣手法詐騙過，更有人表示「我已經好幾格老師了」，表示最近此詐騙手法猖獗。

高雄中學學務主任顏銘賢表示，公家機關與學校單位訂購相關物品都有相關程序，也會由學校行政單位主動聯繫，並不會以個人名義負責聯繫，所以請各位商家接受到個人盈溢訂購相關物品時，請直接與學校聯繫，並多方查證，並免受騙。