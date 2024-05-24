05/26(日) 09:40 紐約洋基@聖地牙哥教士

大聯盟賽季已來到五月的尾聲，五月份近況相當火燙的紐約洋基(16勝5敗勝率76%)即將於明日起至聖地牙哥進行3連戰，教士五月份戰績12勝8敗勝率60%，雖然五月份戰績不差但近期傷了陣中主力打者柏加茲(Xander Bogaerts)，因週二對上亞特蘭大勇士比賽時左肩骨折，可能近期無法出賽，使教士打線大為受挫。

紐約洋基本場比賽派出近兩場比賽表現優異的史卓曼(Marcus Stroman)先發，本季累計3勝2敗防禦率3.05，但每局被上壘率(Whip)高達1.3以及平均每7局就會被打一發全壘打的表現令人擔憂，不過史卓曼最近兩場投出13.1局只失一分自責分狀況似有回穩，；打擊方面，洋基主力打者法官賈吉(Aaron Judge)持續火燙，五月份打擊率0.373以及轟出8發全壘打，加上今年減重有成，克服往年「院長」形象的巨砲史坦頓(Giancarlo Stanton)本季已打出12發全壘打，整體來說洋基打線在五月份處於高峰狀態。

教士隊本場推出今年季初從白襪隊交易過來的王牌希斯(Dylan Cease)，本季表現依舊搶眼，59局投球已送出73張老K防禦率3.05，比去年4.58進化不少，但五月份三場比賽23.1局掉了9分自責分，其中被打三發全壘打及被打擊率超過2成，雖然帳面數據仍是不錯的2勝1敗，但上場比賽對上勇士隊只投4局就失5分被9安打，本場比賽同樣是面對砲火兇猛的洋基隊可能無法得到喘息；打擊方面，中心打者柏加茲(Xander Bogaerts)的缺陣無疑對打線是一大不利，今年球季打擊表現不如去年的韓國選手金河成(目前打擊率僅0.214)，幾個因素致使本場比賽教士給希斯的援護分數可能不會太多。

美東強權洋基對上國聯西區力爭上游的教士，本場比賽因教士近況以及傷兵問題，筆者看好洋基能在史卓曼帶領下搶下勝利，推薦投注「全場讓分玩法-客隊勝」。